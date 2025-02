- Moram da kažem da jeste. Burma je prelepa. Zaista hvala mom kumu koji je prešao mnogo nekih hiljada kilometara da ovo donese, ali neću moći da sviram sa burmom definitivno. Tako da, kako Nikola Jokić stavlja tamo na pertlu, ja sam našao jedno mesto na harmonici koje, kada se vezuje onaj kaiš, to ne može da se otvori nikad. Tu će ona da bude dok ja sviram i onda kada se to završi, naravno, vraćam je na mesto i idemo dalje - zaključio je on.