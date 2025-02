Ipak, i pored toga što je rekla da nije u vezi s Marijom, javnost ne prestaje da se interesuje za Pajićevu s obzirom na to da je i njena druga pesma "Prezime se briše" došla do srca publike, pa joj je popularnost otkako se vratila na scenu sve vreme na zavidnom nivou. Baš zbog toga uputili smo se u naselje Karaburma, u kojem je odrasla Jovana, kako bismo porazgovarali sa njenim komšilukom. Osim što su se prisetili pevačicinog detinjstva i glavobolja koje je roditeljima zadavala dok je bila mala, njeni susedi su otkrili i da njena porodica važi za vrlo skladnu, mada su imali i poteškoća prethodnih godina.

- I Jovanin brat je super momak, ali, eto, u jednom momentu se uhvatio lošeg društva i bio je dugo u zatvoru. To je sve bilo jako stresno za njihovu porodicu. Čak je i njen otac završio iza rešetaka, ali on je zbog nekog saobraćajnog prekršaja bio tamo. Tada je bilo ili novčana kazna, ili zatvor, pa se on odlučio za ovo drugo jer nisu imali baš novca za rasipanje, a on je danas porodičan čovek koji vodi lep i normalan život, a oni su sa svim tim problemima ostali su vrlo složna porodica. Danas Jovanini roditelji mnogo pomažu oko dece, često su tu i oni ih čuvaju dok Jovana radi na karijeri, što je odavno trebalo da uradi - završava jedan od komšija Pajića.