Halid Muslimović dugo je u braku sa pevačicom Adelisom Hodžić, a njegova afera sa čuvenom Sonjom Bašić dovela ga je više puta u žižu javnosti. Naime, Halida je nekadašnja ljubavnica Sonja nakon najveće svađe i rastanka koji su imali, optužila da ju je je tukao, te ga je izdala tako što je iznela razne detalje o njegovom braku sa pevačicom, navodeći da je to veza iz koristi.

- Sreo sam ga u kafani u kojoj je pevao i izlupao sam ga. To su novine objavile, pa je Halid tužio novinare, ali su oni pozvali mene da svedočim. Ja odem i kažem: „Jesam, tukao sam ga. Novine su objavile istinu“, i Halid izgubi na sudu. Posle toga mi prilazi i kaže: „Pa što si priznao, mogli smo da naplatimo pare od redakcije i da ih podelimo“? Eto, takav je to čovek - govorio je Josipović.

Takođe, Muslimović je novinske stupce punio i nakon što se saznalo da godinama nije želeo da prizna ćerku Enu koju mu je rodila druga žena, Melina. Njemu je trebalo 18 godina da prizna Enu, a to je na kraju učinjeno tako što se podvrgao DNK tekstu.

- Nisam od onih roditelja koji po svaku cenu želi da deca idu u pravcu koji ja želim. Međutim, i jedno i drugo su muzički nadareni. Moj sin Enis je baš nadaren kao muzičar, video sam to po njegovom pristupu klavijaturi. Kada je bio klinac, ja se posle dva - tri dana vratim s puta, on skine numeru perfektno, onako sam, a Lejla super peva. Nikada nisu pokazali želju da bi bili u tom svetu. Završili su fakultete, magistrirali u nekom drugom pravcu - sin je magistar informatike, ćerka magistar ekonomije u turizmu, hotelijerstvu, i to je njihov put, ja ih podržavam gde oni žele, gde ih srce vuče - rekao je Halid za "Premijeru - vikend specijal".