- Dominikana je jedan raj na zemlji, ali poprilično siromašna država. Ako ste u rizortu, to ne možete da vidite i osetite, ali gde god da kročite izvan, probaće da vas prevare i uzmu novac, od izleta do suvenira i kokosu na plaži. More je predivno, klima je predivna, sve nas je poslužilo kako treba, ali smo ovaj odabrali da bude "penzionerski" da baš baš odmorimo. Bili smo na dva izleta, videli kako stoje stvari na ulicama i više nam se nije izlazilo iz našeg raja. Eto - napisala je pevačica.