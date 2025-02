Podsetimo, ona je u jeku pandemije odlučila da promeni određene delove nameštaja i ono što joj se ne dopada izbaci iz kuće kako bi mogla da namesti sve po svom ukusu. Tina je uspela da uštedi neki novac sa strane zajedno sa suprugom Zvezdanom, te je tako ovo bila idealna prilika da se promeni enterijer koji su do detalja isplanirali.

Podsetimo, par je velelepnu kuću pre dve godine postavili u oglas, tražeći za nju 2.000.000 evra. Pevačica je nedavno pričala o krahu braka i bivšem mužu, a kako je tada istakla on je bio najzaslužniji za njenu karijeru.

- Ovim neće stati moj posao, ne daj Bože. On je u većini slučaja bio zaslužan za moju karijeru. Ne želim, zašto bi stao posao. Tek sam sada videla ko su mi pravi prijatelji, a ko se pravio da mi je prijatelj. I sa javne scene, a i ovako bliski prijatelji, baš. Dosta mojih koleginica sa javne scene su me pozvale, ne želim da imenujem nikoga. Ja ne želim da iskačem iz frižidera. Pre par meseci se to desilo, rekla sam da ne želim da pravim marketing oko toga - rekla je Tina u emisiji "Premijera vikend specijal".