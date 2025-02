- On čovek ima svoj život, a ja sam osoba koja ne može da pređe preko prevare i iz tog razloga se desilo to što se desilo. Ne kažu džabe bolje dobar razvod nego loš brak. Pre deset godina sam saznala za prevaru, ali smo sada u okej odnosima. To nije moguće promeniti, imamo dete, unuke, zajedničku imovinu, ipak će on uvek ostati otac mog deteta - kazala je bila jednom prilikom.