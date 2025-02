Jelena Karleuša se za sedam godina mlađeg Duška Tošića udala na Vidovdan 2008. godine, a nakon 16 godina braka, zvanično su se razveli. Njih dvoje imaju ćerke Atinu i Niku, a kako su naveli u svojim saopštenjima prošle godine, one su im najvažnije, te im je bilo najbitnije da se dogovore oko njihove budućnosti. Starateljstvo je pripalo Jeleni, dok će Duško moći da ih viđa kad god poželi, a sva imovina stečena u braku vodi se na njih dve.

- Sa Tonijem sam se upoznala u kafiću, dopisivali smo se duže vreme, ni on ni ja nismo mislili da će tako da bude. Podudarile su nam se energije, srodne smo i dobre duše, on mene doživljava kao svoju vršnjakinju, on je voleo starije žene uvek, dosta je zreo za svoje godine. Dara i Toni su tokom pandemije korona virusa putovali na brojne egzotične destinacije, a iako su im mnogi predviđali budućnost, njihova veza završila se raskidom.