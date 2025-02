- Ja imam više dijagnoza, operisan sam i sada je to malo... Zadnju dijagnozu koju sam dobio je intestinalna metaplazija želuca i tankog creva. Nakon loših uslova u zatvoru moje stanje se pogoršalo, tada je došlo do komplikacija. Stres ima najveći uticaj na moje zdravlje - rekao je Boki 13.

- Bilo je jezivo. Napolju je bilo toplo vreme, a kroz moje telo je prolazila jeza. Od stresa nisam mogao da dođem sebi. U zatvoru sam upoznao prijatelje. Tamo imam prijatelje i dan danas. Smenjivale su se emocije u meni, ali detaljno o tome će biti prikazano u mom filmu. Nemaš slobodu, jedostavno. Ne možeš da vidiš drage ljude. Majku, oca, nekoliko dragih ljudi. Uskoro će Srbija saznati ko je osoba koja me je moralno, materijalno i emotivno uništila. Osoba je iz Beograda. On me je pokrao, tad sam video šta znači ljudsko dno. Šta mi je ukrao, kako je sve izgledalo, saznaće cela Srbija. Monstruozno je ono što sam ja doživeo.

- Jezivo, veoma jezivo. Meni se zdravstveno stanje pogoršalo u zatvoru, nisam imao uslova ni da se lečim, kao što bi trebalo. To ne bih poželeo ni najgorem neprijatelju, eventualno onima koji su kumovali tome da ja budem iza rešetaka, kako bi spasili svoje političko du*e. Bilo mi je teško, razmišljao sam samo kako da spasim živu glavu, jer sam ja bio na ivici života zbog opšteg zdravstvenog stanja. Sada tražim pravo na lekove koji su mi neophodni. Nadam se da će se ovo zlo završiti i nadam se da ću ponovo biti slobodan u svakom smislu. Očekujem to, a kada će se to desiti, to ne znam. Idem dva puta na terapiju. Donekle sam srećan, koliko mogu da budem srećan posle svega. Trudim se da budem u dobroj kondiciji. Moje zdravstveno stanje nije takvo da ja mogu da budem savršeno, već mora da se održava i prati. Organ mi je izvađen, nije naivno.