Bivša rijaliti učesnica angažovala je Dimitrijevića da joj pomogne oko organizacije ljudi na dva projekta, ali i posle nekoliko meseci otkako se posao završio do isplate nije došlo

Rialda Karahasanović mi duguje 1.000 evra, tvrdi pevačicin bivši asistent Petar Dimitrijević. Bivša rijaliti učesnica angažovala je Dimitrijevića da joj pomogne oko organizacije ljudi na dva projekta, ali i posle nekoliko meseci otkako se posao završio do isplate nije došlo. Detalje otkriva Petar za Kurir:

-Rialdu sam upoznao preko zajedničkih prijatelja. Primetila me je i želela je saradnju jer sam joj bio dobar radnik, bistar i neiskvaren dečko, a videla je da volim da radim sa pevačicama i da imam talenat za organizaciju. Počeli smo da se družimo i sve je bilo u najboljem redu dok nije došao trenutak da me isplati. Radio sam na njena dva projekta. Čak me na poslednjem spotu nije potpisala, iako sam radio i cimao se oko svega da prođe kako treba. To ne bih možda ni primetio da mi nisu javili. Ušao sam na Jutjub i kad sam video da nema mog imena i prezimena, okačio sam stori na Instagramu i napisao sam šta mislim - priča Dimitrijević.

On je objasnio i deo oko isplate kako je trebalo da bude:

- Ja njoj uopšte ništa nisam hteo da naplatim, ali je ona insistirala, pa sam joj rekao da to bude 3.000 dinara za moj deo posla. Ona se slatko nasmejala i rekla da je to nerelano i da to vredi mnogo više, konkretno 500 evra. Govorila mi je da ću toliko dobiti po spotu. Radio sam, ali novac video nisam. Kada sam joj tražio svoj deo uvek je imala neki izgovor. Stalno je u banci, pošti i nikad mi nije uplatila, čak ni onih 3.000 dinara koje sam joj sam predložio. To mi je bio prvi posao tog tipa u životu i nisam znao koliko se kreću cene za tu vrstu obaveza. Poslao sam joj poruku da mi nije jasno kako funkcioniše sa svojim partnerom kojeg predstavlja kao milionera, a to nema veze sa životom. Ko zna kome su sve dužni kad ja znam nekoliko njih. Isprozivao sam je na mrežama činjenicama - priča Dimitrijević.

Dimitrijević otkriva šta mu je bivša rijaliti učesnica obećavala:

- Nisam ja jedini koji je izvisio. Ima tu još mnogo ljudi, ali njih neću da imenujem. To što je uradila je veoma neprofesionalno. Ona mi je obećavala kako će od mene napraviti vrhunskog menadžera za estradu, da ćemo ići na nastupe i da ću biti njena desna ruka, a od toga nema ništa. Ubeđivala me da će ona biti kao Milica Pavlović, da će puniti velike dvorane, a ja naivan poverovao sam. Posle sam shvatio koji je to svet i da to nema veze sa istinom. Opekao sam se, ali sam bar naučio lekciju -zaključuje on.

On je našoj redakciji dostavio na uvid zajedničke prepiske iz kojih se jasno vidi kako od pevačie traži 3.000 dinara, a ona mu nudi 500 evra po projektu.

Rialda nije želela da komentariše optužbe bivšeg saradnika.