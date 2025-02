- Pukao mi je film, ne mogu više da trpim sajber nasilje! Četiri godine trpim, maltretira me ko sve ne, samo zato što sam bila njegova žena! Četiri godine ni zbog čega trpim sajber nasilje! Ja nisam vreća za udaranje bilo kome zato što sam javna ličnost, neka to svima bude jasno! Neka prestanu ljudi da me j**u u zdrav mozak samo što sam javna ličnost, ja to ne moram da trpim, čovek sam od krvi i mesa. Ovo sajber nasilje je moglo i može biti sprečeno od strane dotičnog, ali nikada nije bio vitez na belom konju, možda je bio nešto drugo - rekla je tad Kija.