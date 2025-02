Za razliku od starije koleginice, i bez obzira na to što su se mnogi možda ponadali da će Milica uzvratiti na isti način, ona i dalje prati Karleušu i nema izgleda da je došlo do bilo kakvih razmirica. Informacija zbog koje bruje društvene mreže mnoge je naterala da pomisle da postoji neki problem, međutim, ima i onih koji veruju da je posredi verovatno neka greška, jer danas jedan klik na telefonu može da napravi nesporazum.

- Jelenu ne može svako da razume i ona će uvek prva da dobije moju podršku, a što se tiče osobe koja me otpratila, ja to ne doživljavam lično. Smatram da osoba koja mene otprati bez ikakvog razloga ima problem lične prirode, sama sa sobom, a ne sa mnom. Ona se uvek meni javi, lepo pozdravi, ali se ispostavilo na kraju da nije tako. Reći ću joj zdravo, ja sam lepo vaspitana, kulturna. Velika mi je čast, Jelena je mene zapratila jer je verovatno prepoznala podršku koju ja njoj pružam oduvek, jer tako i osećam. Kad nekoga zavolim, to je to. Ona je najveća zvezda na našim prostorima, to je neminovno, ona je jedina dovela svet kod nas i zauvek ću da budem njena podrška - pričala je ranije Mahrina.