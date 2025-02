Njihove ljubavi neslavno su se završile

Našu estradnu scenu su u poslednje vreme uzdrmala dva razvoda, a i u prošlosti su burna okončanja braka bila glavna tema madija i javne scene.

Aca Lukas i Sonja Vuksanović

1/16 Vidi galeriju Aca Lukas i Sonja Vuksanović Foto: Damir Dervišagić, Luka šarac

Kao bomba u medijima je odjeknula vest da je Sonja Vuksanović i Aca Lukas razvode. Iako je i kod njih u javnosti brak izgledao skladan, navodno je sve puklo kada je pevač saznao da ga vara sa poznatim košarkašem, što je i opisao u svojoj autobiografiji. Ni Sonja nije ostala dužna pa je jednom prilikom optužila Acu Lukasa da ju je varao tokom braka i da je jedna od žena bila navodno Ana Sević.

- Meni je on fascinantan, da se uopšte bavi sa mnom. A, to u vezi sa Anom Sević ili još nekom od akterki u njegovom životu, to morate s njima da vidite. Mene to savršeno ne zanima! Ja sam odavno stavila tačku na to, a on što voli da priča o tome, to dosta govori o njemu. Potpuno je prevaziđena tema u mom životu. Ja ne znam zašto on onda u knjizi piše o nečemu o čemu neće da priča?! Odmah da vam kažem – ne postoji žena koja može da bude razlog za prekid našeg braka. Tu je hiljadu faktora bilo koji su mene doveli do toga da stavim tačku na brak i da čoveka ostavim. Ana Šević, Sević, kako god da se zove gospođa, koja god, je jedna u nizu. To je jedino što mogu da kažem – objasnila je Sonja svojevremeno i dodala:

– Ja ne znam s kim me je varao, pošto ja s njim nisam bila odavno. Tako da, ne mogu da kažem da me je varao. To je njegov izbor s kim je on posle bio i šta je radio, koga je on vodao po kolima. Ja sam njega ostavila zbog mnogo bitnijih, krupnijih i većih stvari, nego što je bilo koja žena mogla da napravi. Mene to uopšte ne interesuje. Ja neću uopšte da učestvujem u bilo čemu što Aca Lukas izjavljuje. Morate da razumete moju veliku želju da se konačno oslobodim priča vezano za Acu Lukasa! Mi imamo dete, čak imamo i sjajan odnos, funkcionišemo fenomenalno. Zašto on stalno ima potrebu da priča o Sonji i tim njegovim silnim pokušajima da me bilo kako uvredi, izazove? Ja imam drugi život. Neću da učestvujem u bilo čemu što on radi. Ali, da će knjigu sigurno prodati u većem tiražu, zato što konstantno priča o nekoj Sonji, to sigurno! – dodala je ona tada.

Nataša Bekvalac i Luka Lazukić

Foto: Zorana Jevtić, Dragana Udovičić

Samo 40 dana nakon što je rodila ćerku, Nataša Bekvalac optužila je muža Luku Lazukića za nasilje. Ona je tada objavila i da se po treći put razvodi. Prvi osnovni sud u Beogradu osudio je Luku Lazukića na uslovnu kaznu od osam meseci zatvora sa rokom provere od tri godine zbog porodičnog nasilja bivšom suprugom.

- Tako je, ne mogu da kažem da nije tako. Nisam odlučila da kažem medijima, jer nisam dužna da govorim bilo šta, pogotovu jer je to bilo u najosetljivijem periodu, nisam još uvek izašla iz babina. Bila sam sveže porođena, jako sam bila osetljiva. To je bio period kada me nije zanimalo šta će javnost reći, krenula sam da vodim svoju borbu, jako stresnu i jako tešku, ali za mene neophodnu jer je u pitanju bilo moje dete. Baš me je bilo briga šta pričaju ljudi, a pričali su baš ružne stvari - istakla je Nataša.

- Ne mogu da nađem neku pristojnu reč kako bih opisala kako sam se tada osećala, kao da ne vredim, zaista užasno. Nijednom biću na planeti to ne bih poželela, empatična sam, prezirem bilo kakvu vrstu maltretiranja. Ne želim da pričam o tome, niti želim da prepričavam, ne bih davala tome pažnju. Sve bih dala na svetu da imam sve druge pažnje, a da nije ova. Da li se on izvinio, da li on viđa dete... Nemam već tri godine kontakt sa tom osobom i to je cela istina - otkriva Bekvalčeva u emisiji "Premijera - Vikend specijal".

Ana Nikolić i Stefan Đurić Rasta

1/5 Vidi galeriju Ovako su izgledali Ana NIkolić i Rasta tokom ljubavi Foto: Damir Dervišagić, ATA images, Zorana Jevtić, Marina Lopičić

Pevačica i reper posle tajnog venčanja i velike ljubavi odlučili da se razvedu. Njihov razvod, iako je izgledalo da će proči mirno i sporazumno, završio je vređanjem, izvlačenjem prljavog veša, kao i borba za starateljstvom.

Čak mu je, što je i Ana priznala, jednom prilikom uništila i kola vredna 100.000 evra.

Goca Tržan i Ivan Marinković

1/7 Vidi galeriju Goca Tržan i Ivan Marinković Foto: Marina Lopičić

Razvod pevačice i Marinkovića pretvorio se u pravi medijski rat. Pevačica je pričala nije mogla da živim s nekim ko pije, kocka, a da pri tome nema želju da se izleči, dok je Ivan optuživao da ga je varala u braku.

- Iako smo se dogovorili da bude bez medija, želeo je možda osvetu, i dalje sam, 11 godina posle, maltretirana, ja mogu da kukam sad, ali opet bih sve isto zbog ćerke - rekla je deceniju posle razvoga Goca.

Te 2011. godine kada su se razveli, Goca i Ivan su se međusobno krivili za razvod, a njihovo prepucavanje je postao i medijski rat.

- Nije mi teško da priznam da sam kriva, ali svakako nisam jedina kriva, baš kao što nisam varala Ivana. Sad nije važno ko je koga ostavio, jer to neće promeniti stvar. Nemam nameru da sedim skrštenih ruku dok me pojedinci predstavljaju kao preljubnicu, jer ja to nisam. Da sam želela da varam, sigurno bih odavno izašla iz braka - pričala je tada Tržanova.

Darko Filipović i Jasmina

Foto: Damir Dervišagić, Printscreen Instagram

Pevač Darko Filipović razveo se od supruge Jasmine posle 12 godina braka, a sve je šokirala činjenica da je kraj braka došao jer ga je žena godinama varala sa drugom. Jasmina je potvrdila za medije da su se razveli, uz komentar da im je brak bio veoma loš.

- Bolje dobar razvod nego loš brak - komentarisala je Jasmina za medije, što je posebno naljutilo pevača, koji je otkrio pravi razlog.

- Ako je nije sramota, nek vam kaže pravi razlog. Dugo vremena me je varala sa, sad već bivšim drugom. Treba da je bude sramota, jer su je svi njeni bliži odbacili. Kao što vidite, meni je obraz čist i zato ne menjam brojeve i ne brišem Instagram profile od sramote - dodao je Filipović.

