- Naravno da sam ih poznavala. To su bile ljudine. Nije tajna da su me poštovali i voleli svi - od lekara, prosvetnih radnika, pa do ljudi iz podzemlja. I oni su ljudi, neki su ljudine. Prema meni su bili odlični. Poštovali su me i cenili. Pevala sam im u Nemačkoj, a glupost je da smo se kockali. Bilo mi je čudno što su ljudi kao oni meni posvećivali pažnju. Ja sam bila samo pevač. Kad je trebalo da se peva, uvek sam rado dolazila i pevala i Ljubi i Ćenti. Pamtim ih po dobru - prisetila se ona.