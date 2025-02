- To što se izrodilo iz nekadašnjeg holivudskog menataliteta, koji je svojevremeno stvarao zaista prave mega zvezde, mi smo tek u 20. veku mogli da proizvedemo tu medijsku popularnost. Takva popularnost je bila zasnovana na lepom, atraktivnom fizičkom izgledu koji je u velikoj meri bio povezan i sa novcem. Kako meni izgleda ovo što se dešava? Sve dobre stvari počinju da dobijaju kopije i plagijate. To je smer kretanja. Taj fenomen popularnosti, selebritija je negde dobio kroz te programe i poplavu starleta i te falš vrednost, konkretno kopiju remek-dela koje su bile zasnovane na umetničkim vrednostima. Kopija i plagijat su namenjeni onoj publici koja ne ume da prepozna prave vrednosti i koja ne vidi suštinu umetničkog izraza. Ovo što se ovde u širokom luku zaobilazi je upravo ta umetnička supstanca i umetnički idenentitet. I tu smo imali oštru podelu i sada ljudi koji nisu njihovi obožavaosi su se podelili na one koji preziru to i one koji se slažu i to podržavaju- smatra Repac i nastavlja da objašnjva:

-Takvi sa falš vrednostima su uneli razdor među ljude. I onda neki pripisuju medijskim kućama da su krivi što su ih promovisali, iako njima nije bio to jedini program. Željni slave su doprineli šteti i u ekonomskoj smislu, došli smo dotle da se ispostavilo i da su to neke političke strele. Opadanje njihove popularnosti i proizilazi od animoziteta onih koji ne vide ništa od pravih vrednosti, a pritom oni pretenduju da postanu kultura, a u stvari su subkultura. Dakle, ti koji su iz tog miljea starleta su imali ambiciju da postanu grandiozne zvezde koje su htele pomoću novca (uglavnom tuđeg) da se izdvoje. One su dobjale šta su htele, zahvaljujući vezama sa kriminalcima i taj njihov marketing je bio izuzetno provokativan i katastrofičan i prilično destruktivan, čak je i njih same doveo do čestih sukoba unutar svojih grupa. I ne samo to. Ulazile su u probeleme sa porodicama, partnerima, pa povlačenje u sebe, jer nisu mogle da nametnu ono što su želele i to nam je istaklo važnu osobinu i mogli smo od toga nešto da naučimo. Prave vrednosti počivaju na nečemu što traje vekovima. Dakle, lepota žene, lepota tela, oblačenje, to je ono što ne možemo da izmenimo u našem arhitipu. E, one su pokušale da promene i nametnu, ali to je kolektivni duh i teško da to što ne valja može da se održi. Očigledno da je to nedovoljno što su nudile da bi im taj pokušaj uspeo. Ono što se može za njih reći, za ličnosti koje se bave takvim pokušajima, je da su pre svega narcistički vezane za i njihov domen. Ta kultnog tela i duha i nametanja perifernih vrednosti sa željom da svi drugi tako treba da misle, a da one ne razumevaju i ne poštuju bilo što od onoga što postoji oko njih. Imamo antagonizma između selfi glamura i ljudi koji ne mogu sebi da priušte takve operacije i sjaj- zaključuje ona.