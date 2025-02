- Milica živi sama godinama, a Mario je boravio u iznajmljenom stanu kad se doselio. Doduše, sad živi kod Milice, ali i dalje plaća nekretninu. Ne znam zašto je to tako, ali želi da ispoštuje pevačicu, kojoj je lepo u njenom domu, pa ne insistira da se on useli. Svejedno mu je gde će da žive, važno mu je samo da su zajedno. Mario je lud za njom, a i ona za njim. Našli su se i čini mi se da će ovaj odnos s vremenom preći u ono pravo. Mario je upoznao sve njene bliske prijateljice, kao i koleginice sa estrade i one su oduševljene. Ne razdvajaju se, on je non-stop kod nje u stanu. Jedino što se ne pojavljuju u javnosti zajedno jer žele da svoju ljubav još uvek kriju - rekao je izvor za "Blic".