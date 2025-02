- Ja neću. Volim svoju privatnost, a i narod je takav... Film bi bio više tužan nego srećan jer smo mnogo teških trenutaka imali. Više ne volim da podilazim narodu, oni najviše vole paćenike, narkomane, pijanice i sve što ne valja. Mi smo im dosadni i ja ne želim da se bavim time. Knjigu može da napiše, a film ne. Imala sam jako negativna iskustva, koliko sam želela uvek da budem normalna i da se dodvorim narodu... Njima to nikada nije valjalo. Smeta im naš brak, uspeh, smeta im to što smo mi i dalje tu - govorila je iznervirana pevačica i otkrila sa čime se susreće na društvenim mrežama.

- Sani nema društvene mreže, a ja se susrećem sa ljudima koji su puni mržnje. Ja sam šokirana da to postoji uopšte. Teško se borim sa negativnim komentarima na društvenim mrežama. Ko god od mojih kolega kaže da ga to ne dotiče on laže. Jako mi teško pada. Ne znam otkud im toliko drskosti i smelosti da to pišu. Smeta mi kada kažu da ne vodim računa o sebi. Ljudi, ja ne mogu biti večno mlada. Kada mi pišu: "Matora babo", ja se ponosim svojim godinama i time kako izgledam. To što se ja ne slikam lepo je nešto drugo. Neka se nose - poručila je Natalija, a Sani je otkrio da je nedavno umalo završio u zatvoru kada su ih na ulici deca pljunula.