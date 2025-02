- Ja joj nikada nisam upućivala nikakvu kritiku, ona to najbolje zna, tako da... Luna, ljubavi moja, voli te sestra - poručila je Aradinovićeva.

- Je l' moram da odgovorim sa da ili ne, ili mogu da objasnim? Edita je moja rođaka... Ona je bila sa tim dečkom, raskinuli su. Ja nisam znala da je to bio njen dečko - rekla je Luna, naglasivši da joj nije jasno otkud to pitanje, pošto za tu "situaciju" znaju svega tri-četiri njoj bliske osobe - rekla je Luna svojevremeno u "Amidži šou".

- Ja sam rekla da neću to da komentarišem. Sve je okej sa nama, ljudi. Neću da komentarišem privatni život, ni zbog čega. Ne postoji nikakav razlog... Super je, sve je okej. Nema nikakvih problema. Ne znam šta je Anabela rekla, mislim da nije ništa drugačije... Ja više neću svoj privatni život da iznosim u javnost - rekla je Edita.

- Eto, u jednom rijalitiju devojka za sebe govori da je dama, a u stanju je da sruši nečiji brak, porodicu i dostojanstvo, a takvi džentlmeni muževi koji se predstavljaju kao verni svojim ženama, a rade suprotno, e to je svet u kom se sličan sličnom raduje. Ja sam poštena i časna žena i zato me želudac zaboli kad vidim to - rekla je Edita tada na račun Lune i Slobe.