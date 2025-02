- Moja "Jagodica Bobica" umrla je dok sam ja vodila vesti. Ceo taj period bio je strašno težak. Mama je često bila u bolnici boreći se sa teškom bolešću. Svim srcem sam bila uz nju i zato mi je bilo teško da radim, ali me je taj rad na neki način i održao.

Bila je u invalidskim kolicima. Noć pre nego što je umrla bila sam u bolnici i tada smo se poslednji put videle. Bila sam svesna da je kraj blizu, videla sam to. Kada se sve to izdešavalo, trebalo mi je dve godine da pronađem snagu i nastavim život dalje. Bila sam podsvesno ljuta na oca što je živ, a mama ne, ali mi je posle doktorka objasnila da je to skroz normalna reakcija.