- Spakovali su me iznad groblja, neko brdašce, u neku kuću staru 300 godina. U kući se rušio plafon i zidovi. Tri meseca sam provela tamo. Tu su me mučili, maltretirali... Jednom me je zgrabio i bacio na krevet... Svi su posle otišli za Nemačku, mene su moji tražili i majka me je našla u jednom trenutku. Preklinjala je, plakala, molila... Morala sam da kažem: "Sve je u redu, sve je super" i gledala sam je onako. On je sve moje, brata, oca, majku držao na nišanu. "Budeš li nešto kako ne treba... Ti meni daš nešto što meni treba, ja ću tebi slobodu - govorila je Tanja i otkrila: