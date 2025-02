"Mnogi poznati su me iznenadili. Neki o kojima sam imala lepo mišljenje razočarali su me, dok su neki o kojima sam imala određene predrasude pokazali koliko su prizemni, prirodni i opušteni, za razliku od onoga što možda prikazuju u javnosti". Na pitanje ko ju je najviše razočarao, odgovara: "To bi definitivno bile glumica Nataša Ninković i voditeljka Sanja Marinković. Natašu sam lično obožavala, pa mi je njen nadobudni stav izazvao veliku neprijatnost, a nažalost sličnog su mišljenja i moje kolege. Ona se na avionu ponaša poput dive, i kao da smo joj posluga. S druge strane, Sanja Marinković je napravila čitavu dramu zato što je bila zamoljena da stavi torbu u odeljak za prtljag. Iako joj je objašnjeno da je to procedrua samo tokom poletanja, iz bezbednosnih razloga, dramila je na očigled svih i raspravljala se."