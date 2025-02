- Da me neko pogrešno ne shvati, nisam želela baš toliko daleko da idem, zato što ne znam kako bi se se neko osećao. Prosto ne bih volela da ičim poremetim nečije raspoloženje. Ne kažem da bi ikome smetalo. Mislim moja mama je trebala tu da bude, pa nisu se baš dugo videli, sad ovako da lupam gluposti da se sad nešto pravdam, ali mislim da Gagi to razume. Ovo je baš bio skup ljudi sa kojima da kažem, ajde da pogrešno ne shvatimo, meni je otac moje dece važan i te kako, živ i zdrav bio, i to smo mi dokazali kroz zajedničke poslove - priča Anabela, kojoj se ipak na rođendanu nij epojavila majka i to zbog lošeg zdravstvenog stanja: