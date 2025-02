- Bavim se muzikom i hoću samo time da se bavim i rijaliti nije moja šoljica čaja, već sa dvanaest godina sam krenuo da se bavim muzikom i tada sam napisao prvi tekst i prvu pesmu. Majka je zaljubljive prirode kao i svako drugi i svakom čoveku se desi da se zaljubi, ali u Gastoza se nije zaljubila, imala je par momaka posle mog oca, ali je imala i par muških prijatelja što smatram da je normalno. Znam da se nije zaljubila, jer znam kako se ponaša sa drugarima i kako se ponaša sa Gastozom i tu nema nikakve konekcije – započeo je u on u izjavi za “Blic“, a onda otkrio da li bi prihvatio Nenada da se njegova majka zaljubila.

- U smislu da bude mamin dečko, da li bih ga prihvatio? Ne znam iskreno kako bih gledao na sve to i ne mogu da odgovorim na sve to, ali mislim da bi se zgotivili.

- Znam da je Anđela razlog što su se oni rastali jer je bilo nabacivanja da mama prizna da se zaljubila. O Anđeli imam jako čudno mišljenje, čudna je osoba i delulu žena. Ne znam šta bih rekao za to – rekao je on i dodao da ga je posebno razočarala jedna situacija od strane Đuričićeve.

- U jednom trenutku je mene spomenula i rekla da mama plače zbog nečeg drugog, a ne zbog mene kao njenog sina, a glupo je da to priča ona koja ima napolju razne snimke koji su svi videli. Nije ona folirant, to je njena ličnost, ona očekuje da bude sve kako je ona zamislila.

- Teško iskreno. Oni se mire, ali mislim da je sve pod pritiskom, svi oni gledaju plasman i mislim da imaju koristi radi priče. Sve to donosi preglede, gledanost, što više svađa to više klikova i gledanja, a nije sve baš toliko iskreno i sa jedne i sa druge strane – kaže on.