Saša Brkić, najpopularniji striper u Srbiji gostovao je na Prvoj TV gde je pričao o prevarama i metodama koje se koriste prilikom prevara. Nedavno se u medijima pojavila vest da su muškarci počeli da varaju čak i preko sajta za "Polovne automobile"

Saša Brkić ističe da švaleracija ne ide uvek spontano, već se veoma često dešava planski.

- Nekada ljudi planiraju sa nekim ko im se sviđa i onda pribegavaju raznim tehnikama kako bi došli do željenog cilja, a da ne budu otkriveni. Ova priča o varanju preko sajta za polovne automobile nije ništa novo i za nju su još starije generacije znale. Međutim, to je sada uzelo maha, pa se sve više omasovilo kada su polovnjaci u pitanju - kaže Saša.

Kako ističe, neverovatno je koliko su ljudi dovitljivi kada su u pitanju prevare, da ostaje u blagom šoku svaki put kad čuje šta su u stanju sve da smisle.

- Preko sajtova za automobile ulazilo se u dopisivanje sa jednom, drugom, trećom. Takvi ljudi su profesionalci, i onu imaju po tri ili četiri ljubavnice i nisu amateri koji možda imaju po jednu. Amateri u prevarama su oni koji tek počinju, ovi što tek prže zanat. Oni koji su otišli na viši nivo to rade preko polovnih automobila. Generalno, to nije neka lepa priča - kaže Saša Brkić.

On ističe da ne treba generalizovati, jer postoje ljudi koji ne varaju i koji su odani svojim partnerima.

- I žene varaju podjednako koliko i muškarci. Ne može se deliti samo na jednu stranu. I žene imaju svoje tehnike kojima pribegavaju. Drugar mi pokazuje poruku koju mu je poslala zauzeta žena u kojoj piše: "Jesi li slobodan večeras?" On je pita što, a ona mu odgovara: "Da izmislim veštačku svađu sa mužem"! Onda ona dođe kao kući ljuta, muž joj podilazi, a ovako šta je sve radila sa drugim muškarcem, to da ne pričamo - kaže Saša Brkić.

On ističe da nije neophodno proveravati telefone svojih partnera, jer ukoliko neko želi da prevari - to može da uradi i dok ode do prodavnice.

- Lično smatram da nema potrebe za prevarama kada imaš nekog koga voliš, poštuješ i u koga imaš poverenje. I ako nešto ne funkcioniše, treba da razgovarate o tome, a ne da pribegavate nekoj drugoj strani, samo zato što nešto ne funkcioniše u vezi. Bolje je razgovarati i rešiti ono što imate, ako ne funkcioniše, onda treba ići dalje - kaže Brkić i dodaje:.

- Ispričaću anegdotu jednog momka Marka, koji je bio veoma dovitljiv kada su u pitanju prevare. On je sebe, generalno, lično smatrao za jako velikog profesionalca kada su u pitanju prevare. Jednom prilikom kada je želeo da ode sa njegovom tadašnjom ljubavnicom da se vidi, on je izmislio da mora da ide na jedan poslovni sastanak i kako nije još siguran da li će ga zvati, trebao je da putuje u Italiju, tamo je trebao da ima seminare. I onda je svojoj tadašnjoj supruzi, sa kojom je bio u braku pet godina ispričao priču da možda će ga zvati da ide na taj tamo sastanak, ali to još generalno nije sigurno, mora da vidi. I onda je u jednom momentu rekao, potvrdili su mu, mora da ide, baš mu se ne ide. On je onako dovitljivo u fotošopu napravio čak i lažne avionske karte. Lažni booking je napravio, čak i smeštaja. I onda je ostavio na svom laptopu Gmail, kako mu je stiglo za taj booking i da to potvrđuje, da bi to slučajno videla njegova partnerka. On je na sve mislio! - ispričao je Brkić i dodao:

- Jedan dan, kada je trebao da putuje, on je uzeo kofer, obukao sako, krenuo sve, seo u auto, imao se da veze auto na aerodrom. On je auto, otišao kod ljubavnice, znači na dva dana. U međuvremenu, on se javljao, bio svojoj supruzi tadašnjoj, rekao kako su mu jako iscrpljujući tadašnji seminari na kojima je, kako je otišao sa kolegama na večeru, jako je umoran, javiće se kasnije. I čak je imao i jedan onako zanimljiv trik, skinuo neku aplikaciju da se čuju u pozadini avionski letovi. Dok je bio na večeri, čuli su se avionski letovi. Ništa, na kraju on se bio vratio kući kod supruge, ono sav iscrpljen, umoran, navodno otišao legao da spava, ženi poklonio suvenir i na kraju ga je samo jedna stvar izdala. Na suveniru je pisala je cena u dinarima, tu je došao kraj njegovog putovanja - kaže Brkić.

Kako ističe, profesionalci padaju na najmanjim greškama, pa preporučuje ljudima da ne varaju.

- Ako nekog volite, nemojte da varate, jer time izdajete samo sebe i vaše partnere - kaže Brkić.

