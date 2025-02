Sutradan, kamere ove emisije snimile su i samog Maria, koji je uspeo da osvoji pevačicino srce. On je bio u sivoj trenerci i jakni, a kako je tog dana u Beogradu bilo jako hladno, na glavi je imao kapu. Za kratko vreme, uspeo je i da napravi saobraćajni prekršaj.

- Milica i Mario su zaljubljeni do ušiju jedno u drugo. Čim ju je zaprosio, ona je oduševljeno prihvatila i rekla "da". Ona nije ni slutila da joj dečko sprema ovakvo iznenađenje. Prsten ju je raspametio, od šoka bukvalno nije znala šta ju je snašlo. Svi su jako srećni zbog njih, ali Milica o tome i dalje ne želi da priča jer se dosad mnogo puta opekla kad je govorila o ljubavi u javnosti, pa je sad rešila da o svemu mudro ćuti. Plan je da venčanje bude održano tokom ove godine, i to verovatno u tajnosti - kaže naš izvor i dodaje:

- To joj i nije toliko važno, bitno je samo da je pronašla čoveka s kojim može da se zamisli do kraja života. Ono što je gotovo sigurno jeste da će sklopiti samo građanski brak pred matičarem, o crkvenom i ne razmišljaju zbog raznih peripetija pošto Mario dolazi iz zemlje u kojoj žive mahom rimokatolici. Za razliku od njih, njeni roditelji žele pravu tradicionalnu svadbu, pa će na kraju naći neko kompromisno rešenje. Sve u svemu, mnogo se vole i to je najvažnije - ispričao nam je sagovornik blizak golupčićima.