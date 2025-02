- Hvala svima na beskrajnoj podršci i pomoći, nažalost nekada tek u ovakvi situacijama čovek shvati koga ima pored sebe, a ja najdivnije ljude ikada i hvala vam na tome. Već danas idem na operaciju, nadam se brzom opravku i druženju, na do sada zakazanim mestima. Onim bezobraznim i bez razumevanja želim isto što se desilo i meni i da Bog da nikada ne prisustvuju mom nastupu jer to nije moja publika, svim ostalima voli vas Rasta - poručio je on i iznenadio mnoge izjavom da želi nekome isto što se i njemu desilo.