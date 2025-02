- To je velika odgovornost, ali mogu da kažem da sam imala sreće da mi se kockice tako poklope da sam mogla da sarađujem sa njima i to duže vreme. Ta energija je prelepa i to mi je mnogo značilo u sazrevanju muzčkom, iskustvo koje ostaje za ceo život. Volim taj posao i uživala sam u tome- rekla je Dragana tada za "Grand" i otkrila detalje života u Americi.