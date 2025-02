- Mama i tata su me kažnjavali u skladu sa trenutkom i znala sam da dobijem po zadnjici. Sećam se da me je mama namlatila kao vola u kupusu kada sam sa četiri ili pet godina ukrala bombonice u prodavnici. Odvela me je u prodavnicu i rekla kasirki: "Ona ti je ukrala bombonice. Evo, zovi policiju, ja neću da imam posla sa njom. Ja ću da ti ih platim, a ti pozovi policiju". U******a sam se od straha - rekla je pevačica, pa je potom dodala: