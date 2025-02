Tina je ispričala da je doživela veliki stres kada je na jednom od njenih nastupa došlo do sukoba oružanih grupa.

- Najgore što mi se desilo je kada su kriminalci uleteli naoružani u lokal i napravili incident. To je ostavilo traumu, nikada ne možete da očekujete šta sve može da se desi. Naravno, nastavila sam da nastupam - ispričala je pevačica tada za "Grand".

- Ovim neće stati moj posao, ne daj Bože. On je u većini slučaja bio zaslužan za moju karijeru. Ne želim, zašto bi stao posao. Tek sam sada videla ko su mi pravi prijatelji, a ko se pravio da mi je prijatelj. I sa javne scene, a i ovako bliski prijatelji, baš. Dosta mojih koleginica sa javne scene su me pozvale, ne želim da imenujem nikoga. Ja ne želim da iskačem iz frižidera. Pre par meseci se to desilo, rekla sam da ne želim da pravim marketing oko toga - rekla je Tina u emisiji "Premijera vikend specijal" i dodala: