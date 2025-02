- Uzgred, da stanem i da kažem da sam nekada ja bila deo toga i da sam ja, slobodno mogu reći varala narod, jer u početku nisam znala šta znači sve to. Uzimala sam novac. Sve stvari koje sam izbacivala nekad ranije sam izbacivala zato što sam želela za sebe novac, a ovim putem želim da se javno svima izvinim. Ko go da je ikada poverovao u te neke stvari što se tiče dojava i svega toga. Gde su uložili, 10, 15, 20, 200 evra, dolara.... Jako se osećam loše i ne želim da pomislite da se ja sada od nečega perem, ali prosto imam potrebu da stanem na put tom dečku koji radi te dojave, pošto sam primetila da dosta poznatih izbacuje sad u ovom periodu za te dojave i mislim da su to samo jedni lopovi i prevaranti koji žele vama da uzmu novac - istakla je.