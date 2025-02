Tina Ivanović nedavno se razvela od Zvezdana Anđića sa kojim je bila u braku 25 godina. To je bio njen drugi brak, a iz prvog ima sina Danijela.

Naslednika je rodila sa samo 16 godina, ali on nije odrastao uz svoju majku. Dugo godina čak nisu ni imali kontakt, jer joj bivši muž branio da ga viđa. Nakon što je došlo do njihovog susreta, a Danijel odrastao odnos između njih se stabilizovao i već godinama Tina je bliska sa svojim sinom.

- Samo ja znam koliko mi je u tom periodu bilo teško. Mnogo sam patila. Kada je trebalo da vidim svoje dete, bivši suprug i njegova porodica mi to nisu dozvolili. Nikada ga se nisam odrekla. Pa, koja majka ne bi volela da bude sa svojim detetom. Ne mogu vam nabrojati koliko puta sam kolima odlazila do kuće u kojoj je živeo i čekala ga - otkrila je Tina pre nekoliko godina u potresnoj ispovesti za magazin "Hello".