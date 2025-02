- Ne poznajem uopšte tu osobu, nikada se nismo videle uživo. Njeno ponašanje mi je bilo katastrofa, toliko je bila neumesna i krindž, uopšte ne mogu da razumem to. Nije mi bila jasna njena poenta i kako neki judi koji su toliko dugo javne ličnosti nemaju nekog šlifa - rekla je Mimi, a zatim priznala da li se plaši da će je dočekati ista sudbina ako Marija i ove godine bude deo stručnog žirija:

- Da li se plašim da ću dobiti nula poena? Pa neće ona biti ponovo u žiriju dve godine zaredom. Može da bude? O, moj boze, ne! Šalim se. Nema veze, ja sam tu da napravim pravu turbo žurku, a stvarno ne mogu ni da zamislim kako će žiri to da oceni, mada mislim da to i nije nešto čime bi trebalo da se bavim. To je, ono, što se kaže, na sreću! - zaključila je Mimi, koja je favorit između ostalih i Breskvici.