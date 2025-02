– Ne znam tačno, ali je bilo sigurno jedno 12. Radili smo ovako neko „stakato“, različite boje, i onda računam, jedna strana jednih boja, druga strana drugih boja, tako da je bilo. Toliko sam forsirao to da je došlo vreme da više ne znam šta bih stavljao na kosu jer smo sve varijante probali. Uvek je to bilo „kič“, nije bilo „in“, nije bilo „kul“, samo je bilo ono da ljudi pogledaju. Po Evropi i Americi sam doživljavao da se ljudi oduševe, a ovde kod nas gledaju, šokiraju se, pa se smeju. Ali da bi se neko usudio da tako nešto uradi, to je jako teško. Ja sam to radio sa čistom savešću. Kad je čovek siguran i stabilan i zna šta hoće, onda nema problema s tim, i onda sve to tako ponosno nosim kroz život – rekao je pevač , a potom dodao:

– Ja sam sa početka radio tri albuma svoja i onda, kada me je baš „nagazila“ žuta štampa, ja sam to predao ljudima ovde u Beogradu. Ali sam dao adekvatnim ljudima da mi odrade ceo stajling i sve to kako treba i rekao sam im: „Dajte da budem svoj, onakav kakav trebam“ i ljudi su to odradili perfektno i tačno su pazili da ne pređemo tu granicu. I šta se desilo? Čim sam izdao album, odmah su me „nagazili“, a onda sam ja došao do zaključka da ne kritikuju mene, već čoveka koji je to radio i shvatio sam tada da nije u pitanju to, nego je poenta s kim radiš. Ako radiš sa nekim, onda će da te hvale, ako radiš sam, onda će da te kude. Posle toga sam ja doneo zaključak da sve radim sam, da budem siguran u to, i da najbolje znam šta meni treba – završio je on.