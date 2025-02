- Ja sam svake godine u ovo vreme na udaru. Ta grupa mi ne bi smetala da su stvarno "girls" (devojke). U poslednjih 10 godina to takmičenje je skroz iskrivljeno. Sve vrednosti ovog sveta se skrnave. Čini mi se kao da to neko radi na silu i namerno. To mi smeta. To je takmičenje za Evroviziju, kao i Evropsko prvenstvo. Ideš da najbolje predstaviš svoju zemlju. Razumem da je bitan i taj nastup tamo ali ipak je bitna i pesma. Neki ljudi su pali u senku koji imaju dobre pesme i stvarno su vrhunska imena naše scene zbog nekih drugih stvari koje eto se predstavljaju tamo - rekao je Radanović za Svetski radio