On je progovorio o bivšem mentoru Bosancu sa kojim sada nije u kontaktu.

- Nismo u lošim odnosima, daleko od toga, ali nije to kontakt kao što je bio tokom takmičenja. Svakoga svoje obaveze vode na drugu stranu. Uglavnom smo u dobrim odnosima – kazao je Kenan, prenosi "Grand".

-Sve je dobro, uredno, u najboljem redu. Devojka me prati u svemu, nadam se da će me pratiti i dalje – zaključio je on.