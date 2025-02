- Zoran Šijan je bio u nekom velikom društvu za stolom, i kada se završio nastup, prišao mi je i zamolio me da otpevam nešto za njega i njegovo društvo. Mi smo mu odsvirali sat vremena, on me je zagrlio i pitao da li bi Goca mogla da nastupa sa nama. On tada više nije bio sa njom u braku, ali verovatno je hteo da je pogura. Kontrolisao ju je i nakon razvoda. Rekao sam: "Što da ne?", ali nije nastupala sa nama nikad. To veče nam je Šijan dao 18.000 maraka za tih sat vremena što smo mu pevali.