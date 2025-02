- Mamin brat je preminuo i pričajući o tome, Đole me je pitao kako bi reagovala da pored mene prođe moj tata, a ja sam mu rekla da ga verovatno ne bih prepoznala, jer imam samo neke slike kad sam bila beba. Tada me je pitao, a "Kako bi reagovala kada bih ti rekao da je i tvoj otac preminuo?", nije mi bilo dobro kada je to izgovorio - ispričala je Vesna u podkastu Car Cast.

Đoganijeva nije pokušavala da zadrži suze, već je plačući priznala da to nikome do sada nije rekla.

- Nikome to nisam rekla. Znaš kao ipak je prošla i ta šansa da se vidimo. I baš mi je bilo bezveze. Onda sam shvatila kako ipak, nekako, nećemo se ni sresti ni videti. Niti će tražiti bilo kakav oproštaj. Ja ne znam kako ja otišao na onaj svet, da li je tražio negde neki oproštaj, ja to ne znam. Ja sam njemu odavno oprostila, ne znam koji su razlozi i pošto ne znam ne mogu da ga osuđujem. Kada smo 2019. godine radili u Kninu, odakle je on, raspitala sam se i upoznala stričeve. Jedan od njih je i javio Đoletu da je moj otac preminuo, ali mi on nije odmah rekao, krio je to od mene - ispričala je Vesna i dodala da njen otac ima rođenu sestru u Beogradu sa kojom bi volela da porazgovara o ocu i da će to sigurno jednog dana učiniti.