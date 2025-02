- Ostavila sam prostora zbog svega što je bilo lepo, jer to nije malo godina, a posebno one u rijalitiju, jer te godine su kao napolju deset. Nisam podnela papire za razvod braka i razmišljala sam da ne donesem neku odluku ishitreno, jer nisam se ishitreno ni udavala. Ništa se nije desilo što se nije dešavalo, splet okolnosti gde pričaš, a drugi te neko ne čuje. Jednom sam prešla, a sada ću videti ostavljam prostora. Dala sam sebi vremena i imam pravo na to – rekla je Milica, a onda progovorila i o trenutnim emocijama.