- Njegov novi dom je manje luksuzan ali pruža toplinu i privatnost koja mu je potrebna u ovim trenucima. On sada živi u zgradi, ali više mu i ne treba. Ipak, on živi sam. To je lep potez što je kuću ostavio supruzi i deci. Lepa je to i prostrana kuća, njegov stan je u blizini. Oni su u Zemunu, a on na Novom Beogradu. Decu sam viđao u kraju, ali suprugu ne, kaže komšija iz ulaza.