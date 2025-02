U kući najveću pažnju privlači dnevni boravak koji je prostran i zauzima centralni deo kuće. Nameštaj i detalji odišu luksuzom u kojem ona uživa kad god joj se za to pruži prilika. Njena oaza mira u Šapcu uređena je u minimalističkom stilu. Dve ugaone garniture, ugradna svetla i visoke draperije su ono što su izabrali među prvim stvarima. Iako su se rastali, Sandra i Mikiša ovde žive zajedno jer su nastavili i poslovno da sarađuju.

- Volim da kuvam, naravno, ali samo onda kad imam vremena za to. Inače, tokom izolacije sam stalno bila u kuhinji jer nisam imala šta drugo da radim i samim tim sam popravila svoje veštine. Naučila sam da napravim razna jela i specijalitete koje do sada nisam imala prilike da napravim. Iznenadila me je činjenica da su svi pohvalili moja jela i rekli mi da se dobro snalazim u okvirima kuhinje - govori Sandra, i dodaje da najviše vremena provodi na terasi koja joj služi za odmor.