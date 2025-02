NAKON ŽESTOKE BORBE SA DEPRESIJOM, VUK MOB POSTAO ZVER! Reper objavio novu fotku: Mišići gotovo pucaju na njemu, pobedio sam sebe (FOTO)

- Povukao sam se sa estrade zbog smrti oca. Nisam znao kako da se nosim s tim i često sam posle napada upadao u depresiju. Tada sam odlučio da se povučem i posvetim svom mentalnom, ali i fizičkom zdravlju. Vratio sam se svakodnevnim treninzima i sada imam preko 100 kilograma mišića. Sada, kada sam sve doveo u red i izdigao se iz pepela, ponovo mogu da se posvetim muzici i budem ono što sam nekada bio - rekao je on.

- Sastavilo me je sve i svašta. Ostao sam bez oca, bez žene, bez deteta, ne znam koji čovek bi nakon toga mogao da nastavi najnormalnije život. Sve me je pogodilo, ali evo, vraćam se polako. Pesma koja mi sada izlazi je posvećena mom pokojnom ocu, što će se videti i u spotu. Bez njega ne bih bio ovde gde sam danas. Kada sam video spot, plakao sam kao kiša sat vremena, ali navikava se čovek na sve - rekao je Vuk, koji je ispričao kako se izborio sa depresijom:

- Smršao sam osam kila, ali sam ih vrati u vidu mišićne mase. Šta da kažem, depresija je uradila svoje! Osetio sam da me je ceo svet zapostavio, i tako sam ja zapostavio samog sebe. Jednog jutra sam ustao i rekao: "To je to". Trening mi je dosta pomogao, ujutru teretana, uveče boks, tako izbacujem sve iz sebe. Jak sam kao konj. Nema nove ljubavi, za sad mi je najbitnija Teona, za devojke ima vremena - zaključio je reper.