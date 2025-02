"Mada je i tada postojao ultrazvuk, čuveni doktor iz Beograda nije video da je reč o dve bebe i ta katastrofalna greška dovela je do tragičnog ishoda jer se jedna beba doslovno ugušila. Brat koji je uspeo preživeti imao je samo kilogram i četiristo grama na rođenju, a dobio je ime Radojica, po čuvenoj narodnoj epskoj pjesmi 'Mali Radojica', o čijoj je hrabrosti i izdržljivosti ispevana legenda. S vremenom sam to prihvatio kao Božiju volju. Ne pitam sebe šta bi bilo kad bi bilo, ali često uradim ono jedino što mogu za njega - zapalim mu sveću kada odem u crkvu. E, sada, ne znam je li to u redu ili nije, pošto kažu da se onima koji nisu kršteni ne pali sveća, ali ja to radim. Duša je duša, pa čak i dok je plod u majčinoj utrobi. I treba ceniti svaki život i ne davati sebi za pravo da ga prekineš. Zato smo svi puno pazili mlađeg brata", ispričao je pevač jednom prilikom.