- Svi gledaju to površno jer sve govorim kroz sarkazam. Bilo je mnogo pijavica koji se zakače za mene i loše komentarišu, ali tu postoji zdrav režim i autofagija samo što ja to sve nisam javno objasnio. Mislim, ako ja treba ljudima da utičem na ishranu, onda... Ljudi će uvek naći nekoga da okrive... Ja se zabavljam i otkrivam svoja iskustva, ako sam ja zbog toga loš, onda okej. Xelijum je zapravo moj dnevnik, ja kroz njega rastem. Ja sam nekada gledao Farmu, pa ne trčim za Vendi kao pokojni Ekrem Jevrić nekada. Moja majka je govorila: "Samo ja vaspitavam svoje dete". Roditelji, vaspitajte svoju decu, pa neće niko i ništa moći da utiče na njih. Ja čitam i knjige i to delim, ali to neko ne spominje. Mnogo puta sam kačio humanitarne akcije, davao novac, ali to nije dovoljno zanimljivo. Ljudi koji me prate me razumeju i to mi je jedino važno. Svakako ne želim da me glupi ljudi i površni prate, a moj sarkazam i šalu treba razumeti. Bacam ja fore, ali nikada ne vređam ljude. Ja i sebe sprdam do iznemoglosti.