- Moram mu reći da imam dete. Taj deo sam preskočila jer nisam mislila da će se on zadržati u mom životu kako to obično biva. I ja njemu kažem da imam sina, a on stane i kaže mi: 'Ja imam nećaka kojeg jako, jako volim'. To mi je bila prelepa reakcija', rekla je tada Meri i dodala da Jure od samog početka ima isti odnos prema njenom sinu iz prvog braka i njihovom zajedničkom sinu.