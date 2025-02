- Ljudi me često pitaju da li nešto radim iz namere da kontriram. .. Ja sve što objavim sam već preživeo i prošao, Xelijum je moj javni dnevnik zapravo. Ne znam zašto priče o starletama su uvek negativne, a zapravo u inostranstvu su to lepe i ostvarene devojke koje zarađuju od svog izgleda. Merlin Monro je najpoznatija ikada... Ja sam samo želeo da postoji i druga strana karte, nema etiketu koju nisam dobio... - govorio je Nikola i dodao:

- Bimbo mentalitet me je spasio ljudskih gluposti. Mnogi su govorili i za mene, da sam starletan, da sam glup, a zašto to? Ljudi to gledaju jako površno i bacaju loše komentare o takvih ljudima: "Ne zna koliko je 5x8", ali taj neko zna da podigne para sa bankomata...