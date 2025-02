- Do dana današnjeg dana nisam sigurna da li je on stvarno moj biološki otac. Ja to nisam proverila nikada. Međutim, kako mi je majka rekla, to je on. Ja nisam imala pravo da se mešam u njihov život i njihovu sudbinu - ispričala je Zlata u jednoj emisiji, prisećajući se svog teškog detinjstva koje je naglo prekinutu ugovorenim brakom.