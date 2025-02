Voditeljka iskreno o bivšem partneru

Voditeljka Bojana Lazić iza sebe ima jedan brak, a poznato je da je bila udata za kolegu i glumca Žarka Lazića.

Bojana i Žarko su dobili sina i ostali u korektnim odnosima nakon razvoda, a voditeljka tvrdi da se nikada nije pokajala zbog životnih izbora.

Bojana je otvorila dušu i progovorila o najtežim životnim trenucima, razvodu, ali i bivšem partneru sa Kipra.

- Mom bivšem suprugu nisu bili živi roditelji kada sam ga upoznala i meni je žao zbog toga. Kažu da su odnosi snaja i svekrva uglavnom strašni. Ja nisam imala tu sreću da doživim takvo iskustvo. Ali na primer, moj prvi dečko je bio Kipranin, igrao je ovde u Partizanu i naučila sam ga da govori srpski. Njegovi roditelji su mene voleli, ali su ipak više bili za to da oženi neku koja je iz njegovog kraja. Mi smo bili zajedno od naše 18. do 21. godine, ja sam to nekako stvarno primećivala i videla sam da nisam bila poželjna u toj kući. On na kraju nije oženio Srpkinju već Kipranku i eto želja im se ostvarila.

Kaže da su joj najteži trenuci u životu bili razvod njenih roditelja i njen razvod.

- Razvod roditelja, a onda i moj razvod. To su dve situacije koje su me najviše poremetile. Žarko i ja smo u fenomenalnim odnosima sada

Bojana je otkrila kome je sin privrženiji, njoj ili Žarku.

- Sad da je Žarko ovde, mi bi se posvađali oko toga. Mi se ceo život "otimamo" oko njega. Žarko jako lepo brine o sinu, ali mislim da Mateja i ja imamo prisniji odnos. Ja sam emotivnija, posvećenija i pristutnija, dok je Žarko više usmeren ka karijeri, a ja balansiram.

- Ja sam tip koji ide do kraja u svemu. Pružam 1001. šansu, ali to ne znači da je to dobro. Ja kada izađem iz odnosa želim da budem apsolutno čista, da nemam grižu savest i da znam da sam bil tu do kraja. Onog momenta kada ja odem, uvek biram sebe, svoju sreću, pa makar imala petoro dece sa tim čovekom. To jako puno košta i često sam razmišljala koliko bih zapravo volela da sam ta neka žena koja je tolerantna i koja može da prećuti i istrpi mnogo toga. Ja nisam ta žena, bez obzira što sam dete razvedenih roditelja. To me je negde naučilo da biram svoju slobodu, ali ne u smislu da radim šta želim, nego da se osećam dobro. Nisam imala tu sreću da se u takvim odnosima osećam dobro, ali ne znači da neću. Mnogo radim na sebi i verujem da će u tom smislu biti rezultata.

Otkrila je da li su bivši pokušavali da joj se vrate.

- Jesu, ali nema toga kod mene. Ja i kada sam se razvela, nisam to uradila preko noći. Tu odluku sam noćima, danima, mesecima, pa možda i godinama analizirala sama sa sobom. Ja kada odem stavljam tačku i to je to.

Kako kaže ne želi da ona bude ta koja treba da finansira muškarce.

- Nikada. Kakav je to muškarac onda? Nema ništa jače od toga kada se nađu dvoje sposobnih, ambicioznih i vrednih ljudi. Da smo Žarko i ja ostali u braku, mislim da bi mi danas imali imperiju. U to sam ubeđena jer smo u tom smislu dosta slični. On je ozbiljan radoholik i užasano sposoban. Ja da finansiram muškarca ne bih nikada u životu, pa makar ostala sama zauvek. Ne razumem žene koje to rade i nikada ne bih takvu vezu imala.

Otkrila je kakav muškarac mora da bude da bi je osvojio.

- Mora da bude vredan, sposoban, da ima svoje ciljeve, da bude dobar čovek, mora da me razume. Sa dobrim ljudima je sve lako.

"Želim da dobijem devojčicu"

Priznala je da li priželjkuje da ponovo staneš na ludi kamen i da se još jednom ostvari u ulozi majke.

- Neostvarena želja mi je da dobijem devojčicu i uvek sam sebe videla i sa ćerkom i sinom. Ako Bog da, zašto da ne? Što se tiče ludog kamena, potpisala bih da ne potpišem. Mogu da živim sa nekim do kraja života, sad mi je već dete ionako veliko. Svih ovih godina sam se trudila da sina izvedem na pravi put. Želala sam da mu se baš posvetim na pravi način i eto još malo pa će biti svoj čovek. Sada sam otvorena i volela bih da nađem princa na belom konju, a ne samo konjine.

