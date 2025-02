- Sa tobom odlazi i deo mene, zauvek ćeš biti u mom srcu da tečeš kroz vene. Dao sam ti ime As, ti si bio tu da me nekad jedini razumeš, u tebi tražio sam od problema spas. Delili smo nekad i koricu hleba, sada leti druže moj do zvezda i neba. Bog je tako rekao, valjda tako treba. Nek ti je večna slava As moj! - napisao je Karić u objavi.