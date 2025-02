Slušaj vest

Pevačica Lepa Lukić je u jednoj emisiji rekla da ju je obnovila vezu sa bivšim dečkom 50 godina nakon raskida, kao i da se viđaju već godinu dana, ali njihov odnos nije baš takav kakvi su ga predstavili mediji.

Naime, Lepa je otkrila da je sa dotičnim gospodinom bila u ljubavi kada je imala 26 godina, a njeno priznanje momentalno je podiglo veliku prašinu.

Međutim, Lepa kaže da između njih nema ništa više od prijateljstva.

- Ma samo sam srela čoveka posle 50 godina. Zabavljali smo se nekada, hteo je da se vidi sa mnom, nema tu ništa. Izašla sam sa njim, viđam se eto samo tako da popričamo. Imam 85 godina, a on 88, ne trčimo mi u krevet. Nismo u vezi, kojoj crnoj vezi? Ostao je udovac, voleo me je nekada i ja sam njega volela, ali smo u godinama, sada samo možemo da se družimo - rekla je ona, a na pitanje da li joj je žao što se posvetila karijeri a ne njemu, odgovorila je:

- Nije mi krivo. Tad sam tek počela karijeru, jedan se otegao, drugi se protegao. To je bilo zabavljanje, ali nisam mogla da prestanem da pevam kad sam tek počela. Nije on tada ni imao ozbiljne namere, niti sam nameravala da se vezujem tada. Pravio mi je tamo neke tezge i tako smo se smuvali. To je trajalo tada samo godinu dana, ali daleko smo bili jedno od drugog. Ili on dođe ovde ili ja odem tamo da pevam, pa budem sa njim. Posle sam otišla svojim putem, on se oženio, imao dobar brak... Izgubio je suprugu i sad kad se vratio u Srbiju želeo je da me vidi i da me čuje - rekla je ona i dodala:

- Već su mediji napisali da imam momka. Jeste, sad mi je baš do momka u ovim godinama... Nego eto prosto, družim se. To je nekada bilo, to je priča iz mladosti. Bio je fin čovek i bila je to ljubav. Što da ga ne vidim, ja to ne krijem, rekla sam to u emisiji, ali više ni reč neću da kažem.

Pevačica je objasnila na šta je mislila kada je izjavila da joj je rekao da su mu se javile emocije prema njoj nakon toliko godina.

- On mi je rekao kad me je video da se ponovo zaljubljuje u mene, to su te neke kao "emocije". A u stvari, to je sećanje na tu lepu ljubav. Nije mi odvratan čovek, što da se ne družim sa njim. Nisam ni ja ravnodušna bila kada sam ga srela, ali nemamo ništa. Bilo mi je milo da se neko setio te ljubavi posla 50 godina, znači da sam mu značila nešto u životu.

