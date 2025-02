- Oni su apsolutno protiv toga. I dan danas moja majka i brat su protiv rijalitija, pevanja, fotografija... Nikada nisu to podržavali, pa ni dan danas. Mama je pustila, nikad mi nije branila, ali da se slaže-ne. Kada sam išla u rijaliti, ne smem da kažem šta mi je brat pisao... "Ako su oni "to", onda si i ti "to" jer si sa njima. Hoćeš da ti ja dam koliko treba para da ne ideš", bilo je i tih momenata... Ja ga poljubim, kažem "Volim te puno" i odem - ispročala je Stanija, a celu emisiju pogledajte na Jutjub kanalu Kurira.