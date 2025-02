- Žena fudbalera kod nas predstavlja pojam deklarisan kao zanimanje, s čime se ne bih složila. Za javnost Vladimir jeste fudbaler, za mene – on je pre svega porodica. Prednosti braka s fudbalerom istovremeno su i mane, a to je fleksibilnost njegovog posla koja ide u dve krajnosti. Nekada ima dosta slobodnog vremena pa ga koristimo maksimalno dok je, s druge strane, mana fizička razdvojenost, poput odlaska u karantin pred utakmicu. Mada, to nam ne pada toliko teško jer i tada se osećamo veoma povezano, iščekujemo dobre rezultate i zajedno navijamo za njega - rekla je svojevremeno Stojkovićeva supruga.